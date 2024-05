OFFICIEEL: Standard speelt groot Belgisch talent kwijt aan Ajax

Ajax staat bekend om zijn uitstekende jeugdwerking. De Nederlandse club heeft nu ook een groot talent weggekaapt bij Standard.

Via de officiële kanalen van de club heeft Ajax bekendgemaakt dat Martin Henrion vanaf volgend seizoen bij hen zal spelen. De doelman komt over van Standard.

'Ajax heeft overeenstemming bereikt met Martin Henrion over de overgang van de zestienjarige doelman naar Amsterdam. De Belg tekent in Amsterdam een contract dat op 1 juli 2024 ingaat en een looptijd heeft van drie jaar, tot en met 30 juni 2027. De overstap van Henrion is onder voorbehoud van enkele formaliteiten', klinkt het bij Ajax.

Henrion speelt nu bij de jeugd van Standard, waar hij na dit seizoen dus vertrekt. De 16-jarige keeper komt daar uit bij de U16. Bij Ajax gaat hij logischerwijs bij de U17 spelen.

Hij zal er niet de enige Belg zijn. Godts, Buthera en Bounida spelen er ook bij de jeugd. "Ik dacht, als zij die stap kunnen maken dan moet mij dat ook lukken", vertelde Henrion bij de media van de club.