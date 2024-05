Match van Club Brugge tegen Fiorentina wordt ook héél speciaal in minuut 23... Meer symbolisch kan het amper

Morgen, op de dag van de terugmatch van de halve finales van de Conference League, is het zestien jaar geleden dat François Sterchele om het leven kwam. Die is allesbehalve vergeten in Jan Breydel.

Tot op de dag van vandaag wordt er in de 23ste minuut - zijn rugnummer - geapplaudiseerd voor de te jong overleden spits van blauw-zwart. Hij was amper 26 toen hij omkwam in een auto-ongeval. Nog meer symbolisch: Sterchele vierde zijn doelpunten met het hand aan het oor. Net als de voormalige topspits Luca Toni, die zijn goals vooral voor... Fiorentina maakte. Sterchele begon zijn professionele carrière bij La Louvière in 2000 en speelde vervolgens voor clubs als Germinal Beerschot en Club Brugge. Sterchele beleefde zijn hoogtepunt bij Club Brugge, waar hij bekend stond om zijn doelpunteninstinct en zijn toewijding op het veld. Sterchele had ook enkele oproepen voor de Rode Duivels ontvangen en werd beschouwd als een speler met potentieel voor de toekomst van het nationale team. Tragisch genoeg kwam zijn veelbelovende carrière tot een abrupt einde toen hij op 8 mei 2008 omkwam bij een auto-ongeluk. Zijn overlijden schokte de Belgische voetbalgemeenschap en zijn fans, en hij wordt nog steeds herinnerd als een getalenteerde speler die veel te vroeg werd weggenomen.





Volg Club Brugge - Fiorentina live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (08/05).