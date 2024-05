'Club Brugge heeft oog laten vallen op Argentijnse flankaanvaller maar zal daarvoor heel diep in de buidel moeten tasten'

Club Brugge pakte in het verleden al enkele keren flink uit op de transfermarkt. Dat zou nu opnieuw kunnen gebeuren. Blauw-zwart zou geïnteresseerd zijn in een erg dure aanvaller.

Club Brugge is momenteel nog erg druk bezig op sportief vlak. Blauw-zwart neemt het woensdag op tegen Fiorentina in de terugwedstrijd van de halve finales van de Conference League. Het zal een 3-2 achterstand moeten goedmaken in eigen huis.

Ook in de eigen competitie zal Club nog tot het einde strijden. Momenteel staat de club alleen op kop met 45 punten. Anderlecht volgt met 43 punten terwijl Union SG er 42 telt.

Maar ondertussen wordt er achter de schermen duidelijk ook al flink gewerkt. Met Ardon Jashari werd de eerste zomeraanwinst al aangekondigd. Nu zou Club zijn pijlen hebben gericht op een Argentijn.

Volgens het Argentijnse medium Boca Noticias zou blauw-zwart zijn oog hebben laten vallen op Luca Langoni. Die speelt momenteel bij Boca Juniors als flankaanvaller, liefst op de rechterkant.

Club Brugge zal echter wel heel diep in de buidel moeten tasten. De marktwaarde van Langoni bedraagt 5 miljoen euro, maar hij heeft een afkoopclausule van 15 miljoen euro.

Daarnaast heeft de Argentijn nog een contract bij Boca Juniors tot eind 2027. Langoni zou de vervanger kunnen worden van Skov Olsen of Nusa bij een eventueel vertrek.