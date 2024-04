Had deze club in de Champions' Play-offs moeten zitten? "KRC Genk en Cercle Brugge kunnen niet zeggen dat ze beter zijn dan wij"

KAA Gent is goed bezig deze Europe Play-offs. Na de 0-2 overwinning op het veld van STVV, ziet het er erg goed uit voor de Buffalo's.

KAA Gent kwam kort voor rust op voorsprong na een doelpunt van Tarik Tissoudali. De aanvaller scoorde zijn 20e van het seizoen, over alle competities heen.

Voor hem was het ook anders voetballen dan een tijdje geleden. Hij staat nu naast een hoop jonge spelers. "Ja er zijn veel nieuwe jongens. Ik moet ze dan wel helpen. Nu ben ik, zeg maar, dé spits. Nu hoor ik alles te doen. Zoals een echte spits veel bewegen, ballen vasthouden..."

De Europe Play-offs moeten gewonnen worden volgens Tissoudali. Gent kan het moeilijk nog uit handen geven. "Dat mag sowieso niet meer. Wij moeten gewoon de Europe Play-offs winnen, met de kwaliteiten die we hebben."

Volgens Tissoudali moet KAA Gent ook niet onder doen voor Genk en Cercle Brugge. De Buffalo's pakten ook pas op de laatste speeldag van de reguliere competitie naast een ticket voor de Champions' Play-offs.

"We hebben gewoon echt ongeluk gehad. KRC Genk kan niet zeggen dat ze beter dan wij zijn, Cercle Brugge kan dat ook niet. We hebben gewoon pech gehad. Dat is hoe het is gegaan, en daar moeten we nu mee leven."