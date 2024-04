Goor komt terug op gedrag van eigen doelman bij dubbele beenbreuk van Opuku

Westerlo speelde vorige week tegen OH Leuven. De wedstrijd zal vooral herinnerd worden door de zware blessure van Opoku.

Een dubbele beenbreuk, dat was het zware verdict van de blessure van Nathan Opoku. De speler van OH Leuven is ondertussen al geopereerd aan de opgelopen letsels.

De blessure liep Opoku op na een botsing met doelman Nick Gillekens van Westerlo. De gebeurtenissen hebben in de ruime zin een enorm grote indruk gelaten op de doelman. Dat vertelde trainer Bart Goor op zijn persconferentie naar aanleiding van de match tegen KAA Gent van dit weekend.

“De eerste hevige reactie van Nick was begrijpelijk. Hij dacht dat er een strafschop gefloten werd en hij kon aanvankelijk absoluut de ernst van de blessure niet inschatten”, klinkt het in Gazet van Antwerpen over het voorval.

Duwen en trekken

Maar het bleef daar niet alleen bij. “Enkele spelers van OHL kwamen ook verhaal halen en er werd wat getrokken en geduwd. Na de wedstrijd was Nick aangedaan. Hij is echt een goede gast”, benadrukt Goor nog eens.

Goor is alvast tevreden over wat hij bij zijn eigen ploeg ziet. “Met een jonge ploeg moet je bij de basis beginnen. In vergelijking met het begin van de play-offs zie ik een duidelijke evolutie. Zowel verdedigend als aanvallend. Laten we het in deze fase van de competitie vooral eenvoudig houden”, besluit hij.