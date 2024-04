Union SG toch kampioen? Van Der Elst ziet opvallend item in vergelijking met Club en Anderlecht

Union SG won donderdag voor het eerst in de Champions' Play-offs. Het zou wel eens kunnen dat hun titelkansen weer helemaal terug zijn.

Union SG won vlotjes op bezoek bij Royal Antwerp FC en komt zo weer op drie punten van leider RSC Anderlecht. Franky Van Der Elst had de ploeg van trainer Alexander Blessin echter nooit helemaal afgeschreven.

“Daarvoor zit er te veel verbetenheid en kwaliteit. Ik weet wel, zo’n 0 op 12 doet wat met ne mens. Maar één moment kan het ineens de andere kant doen opvallen. Dat was die vrije trap. Lammens was verrast, maar ik thuis in menne zetel ook. ‘Ow, wat was dat?’”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

En plots draaide de hele ploeg weer mee bij Union SG. Voor Van Der Elst zijn ze zeker nog titelkandidaat, maar zeker na vorig jaar durft de analist geen uitgesproken titelkandidaat meer naar voren schuiven.

Unscripted drama

“Als je kijkt naar de drie vanboven, zie je dat Union nu twee keer thuis speelt terwijl Club Brugge en Anderlecht twee keer uit spelen. Het kan nog alle kanten uit. Ik heb toch al eens naar de laatste speeldag gekeken.”

Unscripted drama is de slagzin van de Pro League voor de Champions’ Play-offs en het zou dit seizoen zomaar weer prijs kunnen zijn. Afwachten, want er staan nog vijf speeldagen op de kalender.