Tarik Tissoudali absoluut niet tevreden: "Ik hoop dat dit zo snel mogelijk uit het voetbal verdwijnt, niemand wil dit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent won dinsdag met 0-2 op het veld van STVV. Na afloop was Tarik Tissoudali niet te spreken over het veld.

KAA Gent had het niet gemakkelijk op het veld van STVV, dat was duidelijk. Toch kon Tarik Tissoudali zijn ploeg op voorsprong brengen vlak voor de rust.

Zo scoorde de aanvaller zijn 20e doelpunt van het seizoen, in alle competities. Toch was Tissoudali over iets écht niet blij na afloop.

"Het is gewoon moeilijk om hier te spelen, op dit kunstgras", begon hij. "De bal rolt niet mee, droog veld, zij kunnen erop trainen vooraf al...", het was duidelijk dat de aanvaller geen fan is van kunstgras.

"Er is geen enkele voetballer die zal zeggen 'ik wil dit'", beweert Tissoudali. De Buffalo's trainden op voorhand ook niet op kunstgras. "Nee, niemand wil op kunstgras trainen."

"Ik hoop dat het gewoon zo snel mogelijk uit het voetbal verdwijnt. Niemand wil dit, het is ook gewoon gevaarlijk. Je ziet mensen door hun enkel gaan", besluit hij.