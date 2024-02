Vanhaezebrouck ziet een duidelijk probleem: "Het is onvoorstelbaar en we blijven het maar doen - je moet ze eens oplijsten"

KAA Gent speelde 2-2 gelijk tegen Royal Antwerp FC. Achteraf was Hein Vanhaezebrouck dan ook kritisch. Vooral het gebrek aan efficiëntie voorin én achterin doet hem veel pijn, met strafschoppen als grootste bron van ergernis.

"We hebben een probleem qua efficiëntie, zowel voorin als achterin. Ze zeggen dan dat ik zaag en klaag, maar het is wel zo dat we een probleem hebben", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie na de wedstrijd.

"In de 95e minuut hadden we de 3-2 aan de tweede paal moeten binnenlopen. Ik zie Patje Boem Boem in de perszaal zitten, misschien moet ik met hem eens praten. Hij had dat heel graag binnengeschoven in de laatste minuut. Vincent Janssen had zo'n kans ook graag gehad", verwees hij naar analist Patrick Goots.

Efficiëntie voorin en achterin een probleem voor Gent

Maar ook achteraan mangelt het aan efficiëntie: "Je moet eens de penalty’s oplijsten die we tegen hebben gekregen. Het is onvoorstelbaar en we blijven het maar doen. Het zijn spelers die weglopen van de goal, iedere keer opnieuw. En op dat soort fases proberen we nog ballen te controleren of trappen we iemand aan omdat we te laat zijn, dat zijn verkeerde beslissingen. Die bal moet sneller weggetrapt worden."

"Op het einde van de rekening betaal je dat cash. We hebben het al zoveel besproken en het al zoveel keer laten zien. Nu was het Kandouss, maar het is al De Sart, Torunarigha, Watanabe, … geweest. Ik denk dat ik aan tien zit. Domme strafschoppen en domme rode kaarten tegenkrijgen: als je dat er al eens uithaalt, dan waren we nu al zeker van play-off 1. Maar we hebben ze al drie, vier, vijf keer gewaarschuwd."