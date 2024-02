KAA Gent laat unieke kans op deugddoende driepunter liggen in spektakelduel tegen Antwerp

KAA Gent en Royal Antwerp speelden in de KAA Gent Arena een belangrijk duel met oog op play-off 1. Beide teams konden een prima zaak doen met een overwinning en zelfs respectievelijk over en naast Club Brugge springen in de stand.

"De wereld kan er zondagavond helemaal anders uitzien", had Hein Vanhaezebrouck vooraf aangekondigd. een overwinning tegen Antwerp zou deugd kunnen doen om de Europese uitschakeling door te spoelen én de ambities richting play-off 1 meteen duidelijk te maken.

Dat moest de oefenmeester wel doen zonder Watanabe, die geblesseerd uitviel op training. In doel posteerde Vanhaezebrouck Schmidt, voorin kreeg Sonko zijn kans naast Tissoudali. Bij de bezoekers één wissel in vergelijking met vorige week: Yusuf kreeg een basisplaats op het middenveld, Doumbia zat op de bank.

Vermakelijke eerste helft met drie doelpunten

In een erg vermakelijke eerste halfuur kregen we uiteindelijk drie doelpunten te zien. De twee Gentse doelpunten leken daarbij vrij hard op elkaar: Brown werd gelanceerd op snelheid na een prima combinatie en zette Bataille daarbij twee keer in de wind.

Bij de 1-0 was het Alderweireld die via Gerkens ongelukkig in eigen doel verwerkte, bij de 2-1 was het Gerkens die het doelpunt op zijn naam kreeg. Tussendoor had Ondrejka na een fout van Kandouss vanop de stip de gelijkmaker op het scorebord geduwd, ook al zat Schmidt in de goede hoek.

Antwerp snoept puntje mee naar huis

De tweede helft had veel minder om het lijf, vooral een aantal fikse fouten en bitse duels kregen we op de boterham. Bataille kwam goed weg met een gele kaart, terwijl de thuisploeg wel de controle hield en zelfs een paar keer de neus aan het venster stak richting een mogelijke 3-1.

Het doelpunt viel echter aan de overkant, want na een diepsteekpass op links kon Ilenikhena een voorzet van de ook al ingevallen Victor Udoh tegen de touwen drukken. Tissoudali, De Vlieger en Depoitre kwamen nog dichtbij de 3-2, maar het bleef bij een gelijkspel. Daar schiet in se niemand wat mee op.