Patrick Goots vertelt welke grote les Antwerp kreeg op bezoek bij KAA Gent

Royal Antwerp FC speelde 2-2 gelijk op bezoek bij KAA Gent. En daar mochten vooral de bezoekers heel erg blij mee zijn.

KAA Gent leek op weg naar de overwinning tegen regerend landskampioen Royal Antwerp FC, maar de invallers maakten opnieuw het verschil voor The Great Old en Mark van Bommel, zo zag ook Patrick Goots.

“Hij neemt er stilaan een patent op”, klonk het in Gazet van Antwerpen. “In de pikorde van de wisselspelers is Udoh wat mij ­betreft de opnieuw onzichtbare Kerk gepasseerd. Kerk is nog een schim van de waardevolle pion van vorig seizoen. Udoh straalt met zijn snelheid gevaar uit, al moet hij in balverlies nog tactische stappen zetten.”

Nieuwe titel zit er niet meer in voor Royal Antwerp FC

Op deze manier een punt pakken is het maximum uit de match halen, zo beseften ze maar al te goed bij Antwerp. Het is nu uitkijken of het ticket voor de Champions’ League nog in gevaar komt of niet in de resterende wedstrijden.

“Ik verwacht dat Antwerp met 7 op 9 zijn plaats in de top zes veiligstelt én komende donderdag een ticket voor de bekerfinale pakt. We moeten ons erbij neerleggen dat dit Antwerp niet meer zal meedoen voor de landstitel.”

Daarvoor is de kloof te groot geworden, ook al worden de punten nog gehalveerd. “Op alle vlakken moet Antwerp een tandje bijsteken. De ploeg kreeg van Gent een les in agressiviteit en jagen op de bal. In de play-offs krijgen we nog tien van zulke duels op het scherp van de snee”, besluit Goots.