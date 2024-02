Vandenbempt komt met groot nieuws over positie van Vanhaezebrouck als trainer bij KAA Gent

KAA Gent speelde afgelopen weekend een verdienstelijke partij tegen Royal Antwerp FC. Peter Vandenbempt trekt ondertussen al zijn conclusies.

2024 is niet bepaald het jaar van KAA Gent tot dusver. In de Conference League zijn de Buffalo’s uitgeschakeld en na het voorbije weekend valt de ploeg ook uit de Champions’ Play-Offs. Het moet de zesde plek voorlopig aan KRC Genk laten.

Peter Vandenbempt trekt bij Sporza wel heel grote conclusies over wat er na dit seizoen zal gebeuren bij KAA Gent.

Einde van Vanhaezebrouck bij KAA Gent

“Dit is niet het gedroomde afscheid van Ivan De Witte, die er met de dag droeviger van wordt. En ook niet voor Hein Vanhaezebrouck. Als dit weekend ons iets geleerd heeft, dan is het dat Vanhaezebrouck volgend jaar geen trainer meer is van Gent”, klinkt het.

Dat zou een gevolg zijn van het over en weer schieten tussen Vanhaezebrouck en de bazen van KAA Gent, afgelopen week in de media, zo oordeelt de analist.

“Toen dat gebeurde met Michel Louwagie en De Witte wist je dat die het wel gingen bijleggen met een goede babbel, zeker bij die laatste is het wederzijdse respect groot genoeg om daarna weer succesvol voort te werken. Maar een verleden heeft Vanhaezebrouck niet met de nieuwe eigenaar, Sam Baro.”

Baro vindt dat Vanhaezebrouck veel te negatief communiceert over de gang van zaken. “Het werd een soort welles-nietesspelletje tussen de twee. En zoals verwacht heeft de coach zich gisteren geriposteerd. Zo krijg je toch een redelijk onhoudbare situatie bij Gent.”