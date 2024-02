Hein Vanhaezebrouck geeft lof voor Mark van Bommel en Marc Overmars en haalt zo stevig uit naar eigen bestuur

George Ilenikhena en Victor Udoh kwamen in de tweede helft in bij Royal Antwerp FC. De eerste scoorde, de tweede gaf de assist bij de erg belangrijke 2-2. "Erg mooi dat net zij het verschil maakten", aldus Mark van Bommel.

Mark Van Bommel was niet te beroerd om toe te geven dat Gent de betere ploeg was tijdens het 2-2 gelijkspel in de KAA Gent Arena: "We zijn heel erg blij met dit punt. Als je de wedstrijd ziet, dan zijn er aan beide kanten grote kansen, maar Gent was gevaarlijker dan ons. In de eerste helft zijn we niet onder de druk uitgekomen, waardoor we hen het spel in handen gaven."

"Na de rust kwamen we iets hoger op het veld, maar de goal viel een beetje uit de lucht. Het was geen te beste wedstrijd van ons. Maar op dit moment telt dat niet, want de resultaten zijn belangrijk in deze spannende competitie. Op deze manier een punt pakken? Dan moet je gewoon snel wegwezen."

© photonews

Uiteindelijk waren het de 17-jarige Fransman George Ilenikhena en de 19-jarige Nigeriaan Victor Udoh die het verschil maakten en voor de gelijkmaker zorgden: "Het is mooi dat net zij het verschil maakten", aldus nog van Bommel in zijn reactie.

De neus van Marc Overmars in het zoeken naar jong talent bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck van zijn kant? Die gaf zijn collega een compliment voor het geleverde werk. Al was het ook meteen een ferme uithaal richting het eigen bestuur. "Ik meen het: ik kan Mark alleen maar feliciteren. Hij kan jonge, Afrikaanse spelers laten doorgroeien in de eerste ploeg."

"Wij proberen dat al jaren en jaren. Bij ons lukt dat niet, het is iets waar ik helemaal nie tin slaag. Misschien ligt het aan mij. Of misschien heeft Marc Overmars een neus die wij niet hebben voor het ontdekken van zulke talenten."