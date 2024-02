Scherpe Vanhaezebrouck over match tegen Antwerp: "2.54 tegen 1.34 en daar is een strafschop bij!"

Hein Vanhaezebrouck was deze week zéér kritisch na de wedstrijd tegen Royal Antwerp. Hij kon zijn spelers allerminst iets verwijten aan drive, inzet en mentaliteit. Maar zowel voorin als achteraan hebben de Buffalo's wel een probleem volgens de oefenmeester.

Hein Vanhaezebrouck ging zondag tekeer na de 2-2 tegen Royal Antwerp. "Mijn plaat is ondertussen grijsgedraaid", aldus de coach van KAA Gent in zijn eerlijke analyse. "We hebben nog drie matchen om de nodige punten te proberen pakken, maar als we nog drie keer dezelfde plaat gaan moeten draaien dan zal het niet lukken vrees ik."

Naast het gebrek aan defensieve effciëntie en de vele strafschoppen die Gent tegenkrijgt, had Vanhaezebrouck ook wel wat te zeggen over het offensieve. En daarin ging hij heel ver in zijn bewoordingen: "Ik zie Patje Boem Boem zitten in de perszaal, misschien kan ik met hem nog eens praten. We zijn niet efficiënt in de tweede helft."

"Die laatste zoals Depoitre zou hij er duizenden trappen aan de tweede paal een inlopertje. Janssen had die ook met plezier binnengelopen, hij was ermee aan het lachen na de match toen ik met hem over die fase praatte."

"Je kan je ploeg en de fans de hemel in krijgen. Loop hem gewoon binnen en het is feest. Maar het is niet enkel hij: er zijn anderen die ook meer hadden kunnen doen. Het was 2.54 – 1.34 als we kijken naar de expected goals en daar zit een strafschop bij voor Antwerp. Dat is bijna één als je het uitrekent in expected goals."

Gent heeft het moeilijk om efficiënt te zijn

Slotsom: Gent speelt niet echt slecht, maar er is wel werk aan de winkel: "We moeten nooit onderdoen voor niemand. Maar je kan niet blijven zeggen dat je moet winnen als de efficiëntie aan beide kanten ondermaats is. Dan scheelt er iets."

"Misschien moeten we meer owngoals zoeken, dat is misschien nog een oplossing. We doen niet anders op training dan afwerkingsvormen, maar dan zie je zelfs al zonder tegenstander wat het probleem is. We hebben een probleem en dan kan je zeggen dat ik er over zaag en klaag, maar het is gewoon zo."