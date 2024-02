Hyperspanning om play-off 1: Vanhaezebrouck en van Bommel beseffen hetzelfde

KAA Gent en Royal Antwerp FC speelden afgelopen zondag 2-2 tegen elkaar gelijk. Hein Vanhaezebrouck en Mark van Bommel beseften achteraf allebei dat het nog een pittige zaak wordt in de strijd om play-off 1.

Met nog drie speeldagen voor de boeg staat Antwerp momenteel vierde in de stand met 45 punten, evenveel als Club Brugge. KAA Gent volgt op twee punten en staat daarmee voorlopig amper zevende en dus zelfs niet in play-off 1.

Slotsom: het worden nog drie spannende weken, voor zowel The Great Old als de Buffalo's. "Het staat heel dicht bij elkaar en het is ongelooflijk dat we in deze situatie zitten omdat we het onszelf enorm moeilijk hebben gemaakt in heel wat wedstrijden."

Ook Vanhaezebrouck beseft de noodzaak van play-off 1

"We moeten drie matchen vol aan de bak en dat zal niet makkelijk worden, elk punt pakken en ook nog de halve finale van de Beker van België tot een goed einde proberen te brengen tegen Oostende", beseft Mark van Bommel.

En ook Hein Vanhaezebrouck beseft dat het nog drie belangrijke wedstrijden worden in de competitie. En stilaan is het met het mes op de keel. "Er is een positieve lijn, want we verloren al drie matchen niet. Maar uiteraard vrezen we dat we er opnieuw naast gaan vallen. Nu moeten we er altijd inzitten, in een play-off 1 met zes ploegen."