🎥 Iedereen dacht aan rood tijdens KAA Gent-Antwerp, VAR komt meteen met zeer duidelijke uitleg

Na de overwinning van Anderlecht op Club Brugge kregen we niet veel later al de tweede topper van de speeldag voorgeschoteld. Ook deze stelde niet teleur.

De wedstrijd KAA Gent-Antwerp ging meteen stevig van start. Gerkens doet het mooi en raakt de bal achter zijn steunbeen, maar het is Toby Alderweireld die de bal in eigen doel werkt. Nog geen tien minuten later maakt Ondrejka gelijk vanop de stip.

Uiteindelijk mochten beide ploegen gaan rusten met een 2-1 tussenstand nadat Gerkens de thuisploeg alweer op voorsprong kon zetten. Meteen na de rust kregen we een discutabele fase.

Jelle Bataille ging stevig door op de voet van Torunarigha en werd bestraft met geel. De VAR bekeek de fase en gaf geen rode kaart. De uitleg van de VAR was volgens Eleven DAZN dat Bataille eerst de bal raakte, daarom zou geel voldoende geweest zijn.

Hoewel menig voetbalfan dacht dat een rode kaart hier op zijn plaats was, schepte de VAR onmiddellijk duidelijkheid tegenover de tv commentatoren omtrent de reden van de beslissing. Dat kunnen we enkel maar toejuichen.

Uteindelijk werd Torunarigha verzorgd en kwam hij even het veld op, al werd snel duidelijk dat hij niet meer verder kon. Nurio verving hem enkele minuten later.

🧐 | Had Jelle Bataille hier rood moeten krijgen? 🟨 #GNTANT pic.twitter.com/9QPXd1gJ2U — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 25, 2024

Oordeel vooral zelf. Was dit een correcte beslissing van de VAR, of moest Antwerp na 50 minuten met tien staan tegen Gent?