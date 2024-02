🎥 Buffalo-supporters vieren jubileum met heel wat knappe acties en krijgen lof van Hein Vanhaezebrouck

De Ultra's Ghent '14 bestaan tien jaar. En dat mag gevierd worden. De fans trokken in colonne naar het stadion op zondagnamiddag en dat leverde leuke beelden op. Daarna volgde nog een knappe tifo in het stadion én heel veel sfeer. Ook coach Hein Vanhaezebrouck was vol lof.

De Ultra's Ghent '14 bestaan tien jaar. De voorbije jaren deed de sfeergroep achter het doel al meerdere acties en kwamen ze al met leuke tifo's. Om hun jubileum te vieren hebben ze nu een extraatje gedaan doorheen de binnenstad. De supporters verzamelden met een paar honderd man vanaf 12.30 uur aan supporterscafé De Smilies (De Pintelaan) en vertrokken uiteindelijk van daaruit in colonne naar het stadion. Op die manier brachten ze er onderling de sfeer al goed in. De Buffalo's wilden tegen Royal Antwerp FC uitpakken met een goede prestatie. Aan de supporters zal het alvast niet gelegen hebben, want zij lieten van zich horen - en ruiken. Hier en daar werd ook al eens een rookbommetje gelanceerd, waardoor ook visueel en odeurmatig de zintuigen werden geprikkeld. Ook in het stadion waren er tal van acties, met ook onder meer een knappe tifo op de sfeertribune achter het doel. Hein Vanhaezebrouck had achteraf dan ook veel lof voor de supporters van de Buffalo's: "ik heb ook de fans gefeliciteerd die voor geweldige support hebben gezorgd. Ze hebben ons gepusht en gesteund in moeilijke momenten", aldus de oefenmeester van de Buffalo's.