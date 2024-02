Marc Overmars heeft beslissing genomen over ultieme beroep tegen schorsing

Marc Overmars werd vorig jaar in Nederland geschorst. Die schorsing werd uiteindelijk wereldwijd omdat FIFA die overnam.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Royal Antwerp FC, werd door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor een jaar geschorst.

Die schorsing telde enkel voor Nederland, maar nadien werd die schorsing door de FIFA overgenomen, waardoor ze ook in ons land van toepassing was.

Overmars ging tegen die beslissing in beroep, maar ving bot. Dat hakte er stevig in. Er was nog de mogelijkheid om bij het Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) in beroep te gaan, maar de Nederlander heeft beslist om dat niet te doen.

Marc Overmars tot midden november weg bij Antwerp

“Marc heeft in samenspraak met zijn familie het besluit genomen om geen procedure meer op te starten”, zegt zijn woordvoerder Frank Neervoort aan Gazet van Antwerpen.

“Dat betekent dat hij tot medio november niet actief zal zijn voor Antwerp. We gaan daar ook geen verdere toelichting voor geven. We laten het daar gewoon bij. Momenteel staat Marc ook op het punt om met vakantie te gaan.”