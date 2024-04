De druk is aanwezig: Club Brugge-huurling moet in shirt van Standard bewijzen dat hij zich elders nog kan herpakken

Hij is eigendom van Club Brugge, maar speelt als huurling in het shirt van Standard. Geen van die twee clubs zullen volgend seizoen nog op Kamal Sowah rekenen.

De beste periode van zijn carrière beleefde Kamal Sowah bij Club Brugge, onder leiding van Carl Hoefkens. De Ghanees was tot bloei gekomen in Leuven, waar hij was uitgeleend door Leicester, voordat hij werd gekocht door de club uit het Venetië van het Noorden voor maar liefst negen miljoen euro.

Toen hij afgelopen zomer aan de oevers van de Maas arriveerde om zich aan te sluiten bij zijn favoriete voormalige coach, dacht men dat Standard een goede zet had gedaan. Want als Kamal Sowah zijn beste niveau terugvindt, is hij een geducht wapen in de Jupiler Pro League.

Kamal Sowah, een van de grote teleurstellingen van Standard

Maar dit niveau heeft de 24-jarige vleugelspeler nooit meer gehaald, zelfs niet benaderd. Vanaf zijn eerste wedstrijden bij de Rouches was Sowah teleurstellend, onzichtbaar. Aan inzet geen gebrek: de voormalige OH Leuven-speler heeft altijd hard gewerkt, gevochten als een leeuw, maar heeft nooit impact gehad.

Met vaak twijfelachtige positionering, voorspelbaar spel aan de bal, een toenemende moeite om zijn directe tegenstander te passeren en een chronisch onvermogen om beslissend te zijn voor doel, heeft Sowah teleurgesteld.

We zouden bijna kunnen zeggen dat het zaterdag tegen STVV een van zijn beste matchen was. Het was na de vervanging van Djenepo door Balikwisha dat de Ghanees gevaarlijk werd. Binnen de vijf minuten stuurde hij drie gevaarlijke voorzetten de zestien in en drukte hij aan de rechterkant op de verdediging van STVV.

Kamal Sowah moet carrière nieuw leven inblazen

Een lichtpunt dat ook de zwakke eerste helft van het nummer 18 niet compenseert, die zoals gewoonlijk grote moeite had om op te vallen. Een nieuwe matige prestatie in de 100e wedstrijd van Kamal Sowah in de Jupiler Pro League: 38 voor Leuven, 36 voor Club Brugge en 26 voor Standard.

Kamal Sowah wordt uitgeleend aan Standard door Club Brugge en de Luikse clubleiding is al van plan de aankoopoptie niet te lichten. Ook op Jan Breydel heeft hij geen plek. Voor Sowah blijven dus nog vier wedstrijden over om de andere Belgische clubs te overtuigen dat hij zich nog kan herpakken.