Bondscoach Domenico Tedesco heeft nu zelf gereageerd op geruchten over vertrek bij Duivels

Domenico Tedesco wil zich niet bezighouden met de geruchten die vorige week gelanceerd werden in de Italiaanse pers. 'La Gazzetta dello Sport' stelde toen dat de Belgische bondscoach genoemd wordt als mogelijke opvolger van Stefano Pioli bij AC Milan, de huidige nummer twee in de Serie A.

De 58-jarige Pioli heeft in San Siro nog een contract tot medio 2025, maar zou er deze zomer mogelijk vertrekken. Vorige week grepen de Rossoneri op pijnlijke wijze naast de landstitel, door in een rechtstreeks duel om de Scudetto met 2-1 te verliezen van stadsgenoot en aartsrivaal Inter, dat zo voor de twintigste keer Italiaans landskampioen werd.

Domenico Tedesco is dan weer sinds begin 2023 bondscoach van België en verlengde na een reeks uitstekende resultaten medio vorige maand zijn contract nog tot medio 2026, dus na het WK in de VS, Canada en Mexico.

Helemaal niets wijst dus op een vroegtijdig vertrek van de 38-jarige tacticus. "Ik heb mijn contract verlengd en daarmee heb ik een duidelijk signaal gegeven - aan iedereen: clubs, spelers en de bond", reageerde Tedesco dinsdag bij persagentschap DPA.

"Ik voel me hier goed bij de Belgische bond en daardoor hebben externe zaken weinig invloed op mij. Geruchten zullen er altijd zijn, denk ik. Maar met mijzelf hebben die toch weinig te maken."

"Ze kunnen mij niet raken", aldus Tedesco, die in Italië geboren werd, maar in Duitsland opgroeide en met het EK dus een soort van thuistoernooi mag afwerken. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niets bijzonders is." (Belga)