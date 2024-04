Genk geeft meer uitleg over vertrek van toptalent Bennane naar Anderlecht en legt schuld bij... ouders

KRC Genk zag onlang nog toptalent Ilyes Bennane vertrekken. Die gaat nu voor Anderlecht voetballen. De 13-jarige staat bekend als het grootste talent van het land, maar bij Genk waren de bruggen verbrand: "Niemand staat boven de club."

Waarom het misliep bij Genk legt sportief directeur Dimitri De Condé uit. “Het probleem zat in de entourage”, aldus Dimitri de Condé bij Het Nieuwsblad. “De ouders bekritiseerden medespelers, ouders, de club, de trainers.”

De Condé moeide zich zelf in het dossier en ging met de ouders in gesprek. “Maar ook toen kwam er geen beterschap”, aldus de sportief directeur. “Dan hebben we in overleg met de jeugd de stekker eruit getrokken."

"De waarden en normen waar onze club voor staat en onze manier van werken was helaas niet meer verzoenbaar met de verwachtingen van de entourage van Ilyes."

"Er zijn weinig spelers waar we als club zoveel tijd en energie hebben in gestoken als Ilyes, maar op het einde van de dag staat bij KRC Genk niemand boven de club. Op een bepaald moment moet je de lijn trekken en zeggen tot hier en niet verder.”

Bennane sluit bij Anderlecht bij de U15 aan, waar hij vanaf volgend seizoen ook matchen mee zal spelen. Voor Anderlecht is het een prestigemove, want heel wat Europese topclubs wilden hem ook. Club Brugge toonde ook interesse, maar speelde het spel niet mee.