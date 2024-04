Eigenlijk te zot voor woorden: Club Brugge heeft redenen om straks in de onderhandelingen af te willen van de play-offs

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge wordt door iedereen bestempeld als dé topfavoriet om de titel binnen te halen. Maar dat zal pas duidelijk worden na de komende veertien dagen. Daarin speelt blauw-zwart vier keer in elf dagen, allemaal cruciale duels.

Dat is waarom Bart Verhaeghe zo kwaad was. De voorzitter van Club gaf aan dat ze uitstel gevraagd hadden van hun matchen tegen Antwerp en Union, telkens net na de halve finale-wedstrijden tegen Fiorentina, maar ze kregen een 'njet' terug.

Kalendermaker Nils Van Brantegem heeft immers geen plaats meer om die duels uit te stellen. Na de reguliere competitie moeten de internationals vijf dagen later ter beschikking van de nationale ploegen staan, die het EK zullen voorbereiden.

Er is gewoon geen ruimte meer in de kalender. Daarom ook dat Club tijdens de onderhandelingen over het nieuwe competitieformat de play-offs afgeschaft wil zien, ondanks dat ze dit seizoen van het systeem profiteren.

Club is nooit voorstander geweest van die play-offs en ziet meer heil in een gewone competitie, waar dan ook plaats zou zijn om matchen te verplaatsen.

Ze hebben intussen immers al 57 wedstrijden gespeeld. Dat weegt, ook al heeft Nicky Hayen al veel geroteerd en is de kern van Club enorm breed. Ze kunnen het seizoen dus afsluiten met maar liefst 64 wedstrijden op de teller als ze de finale halen. Niemand in Europa doet beter.