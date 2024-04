Filip Joos zag 'gevaarlijk precedent' met Augustinsson, maar krijgt meteen weerwerk van Verheyen: "Slechte geest"

Het was een opvallend beeld in de Champions' Play-off, toen de wedstrijd plots werd stilgelegd zodat Ludwig Augustinsson zijn schoen opnieuw kon aan doen. Filip Joos zag er een mogelijk gevaarlijk precedent in naar de toekomst toe, maar Gert Verheyen milderde meteen.

Het was een opvallend beeld in de wedstrijd tussen Genk en Anderlecht in de Champions' Play-off, want het spel werd stilgelegd nadat Ludwig Augustinsson zijn schoen uit was en hij de scheidsrechter van dienst daar attent op maakte.

Ook Filip Joos had het meteen scherp opgemerkt: "Augustinsson zijn schoen werd tegen Genk half uitgetrapt. Hij doet hem dan zelf volledig uit en vraagt aan de scheidsrechter om het spel stil te leggen", klonk het in Extra Time.

© photonews

"Even later heeft Lardot het door en legt hij de match ook stil. Wat vinden we daar van? Vrancken klaagt erover en hij heeft er gelijk in. Het worden manoeuvres waar binnen vijf matchen misschien misbruik van gemaakt zal worden", zag hij een gevaarlijk precedent.

Verheyen sust

"Hij trok zijn schoen uit, toch? Hij blijft op het veld staan, hij eist om het spel stil te leggen en dat kan je naast de lijn oplossen. Ik vind het echt niet kunnen." Gunther Schepens gaf hem gelijk, Gert Verheyen wilde meteen sussen.

"Die schoenen zijn snel uit. En eigenlijk is het jouw slechte geest dat daar aan denkt. Een klein beetje vriendelijkheid moet toch nog wel kunnen? Een klein beetje fair-play, ik vond het niet echt storend", aldus de analist en gewezen profvoetballer.