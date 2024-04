Marc Degryse en Frank Boeckx laten zich vanuit verschillende standpunten uit over Tedesco en Thibaut Courtois

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De moeilijkheden tussen bondscoach Tedesco en Thibaut Courtois zijn weer actueel. Marc Degryse en Frank Boeckx buigen zich er nog eens over.

Domenico Tedesco heeft in zijn thuisland nog eens duidelijk gemaakt dat Courtois niet meegaat naar het EK. Bij VTM hebben ze besproken of Tedesco toch niet nog eens het vliegtuig naar Madrid moet nemen om één en ander uit te klaren. "Neen, da's verloren energie, verloren moeite", concludeert Marc Degryse.

"Ik denk dat beide partijen duidelijk zijn geweest, als je goed geluisterd hebt. Thibaut heeft gezegd dat hij niet fit zou zijn voor een EK en hij dat niet zou spelen. Dat heeft Tedesco ook gedaan." Dient de bondscoach er toch niet goed aan om Courtois er alsnog bij te halen als blijkt dat die toch onder de lat zou kunnen staan?

"Hij zal die stappen nu niet meer zetten", voorspelt Degryse. "Ik vind dat het ook goed is dat iedereen rond de ploeg weet dat Thibaut er niet bij zal zijn. Nu is het aan andere jongens om hun kans te grijpen." Er mag toch aangenomen worden dat trainer en doelman dan na het EK wel nog eens rond de tafel gaan zitten.

"Dan moeten de resultaten goed zijn", oppert Frank Boeckx. "Als die niet goed zijn, is Tedesco er misschien niet meer. Dan is het probleem ook opgelost en hoeft er niets uitgesproken te worden. Hij gaat wel een langere verbintenis aan, maar je weet hoe dat gaat in het voetbal", lanceert de ex-keeper een opvallende piste.

"Nu is de rust bewaren het belangrijkste rond die nationale ploeg. Als Thibaut zelf zegt dat hij niet meegaat, moeten we ook niet proberen om hem te overhalen."