Tedesco maakt het nog eens zo helder als een klontje wat de situatie met Thibaut Courtois is met het oog op het EK

Zou Domenico Tedesco Thibaut Courtois meenemen naar het EK of niet? Die vraag blijft de Rode Duivels achtervolgen. Hoewel beide heren een duidelijke communicatie hanteren, hopen sommigen dat het toch nog voor het EK goedkomt.

Tijdens een persbabbel van Tedesco aan Duitse media is de kwestie met Courtois ook nog eens aangehaald. De bondscoach van de Rode Duivels heeft het hierover kort gehouden, want volgens hem is de situatie helder. "Over dit thema is alles al gezegd. Elke insider en elke outsider kan er zich een totaalbeeld over vormen."

In een welles-nietesspelletje heeft Tedesco geen zin. Hij blijft dus bij zijn positie van de voorbije maanden: Thibaut Courtois zal niet meegaan naar het EK. "Ik wil geen pingpong spelen." De gespannen verhouding tussen de twee is geen geheim. Courtois heeft al meermaals laten blijken dat hij Tedesco een leugenaar vindt.

De ene keer al wat subtieler dan de andere keer. Maar van een gewetenskwestie heeft Tedesco geen last, zo laat hij weten. "Ik ben met mezelf in het reine." Tedesco verwijst ook nog eens naar het interview dat Courtois gaf in december, toen nog niet zeker was dat de doelman sneller dan verwacht hersteld zou geraken.

Het sluitstuk van Real Madrid kondigde toen al aan niet beschikbaar te zijn voor het EK. Volgens Tedesco heeft hij hiermee de technische staf van de Rode Duivels 'planningszekerheid' gegeven. "We focussen ons op de jongens die fit zijn", besluit Tedesco.