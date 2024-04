Straks is hij weg, maar Besnik Hasi spreekt zich eerst nog uit over hét enigma van KV Mechelen

Besnik Hasi heeft zijn nakende vertrek al aangekondigd, maar zal ongetwijfeld met KV Mechelen er alles aan willen doen om het seizoen in schoonheid af te sluiten. En dus zal hij nog vol met zijn spelers aan de slag moeten.

Niet enkel om als ploeg te presteren, maar ook om het maximum uit de spelers te halen. Bij wie op dat vlak nog heel wat werk is, is Lion Lauberbach (26). De Duitse spits is met voorsprong de KV Mechelen-speler met het meest opmerkelijke traject van het seizoen. Hij veroverde snel de harten van de supporters met zijn inzet.

Perceptie rond KVM-spits gekanteld

Daarom dat er nog niet zo zwaar aan getild werd dat de doelpunten op zich bleven wachten. Na een reeks onvoorstelbare missers kantelde die perceptie en ging Lauberbach steeds meer tegen zichzelf vechten. Bassette verwees hem naar de bank en na de komst van Slimani deemsterde 'Laubi' ook als invaller verder weg.

© photonews

"Hoe Lauberbach omgaat met zijn bankzittersstatuut? Hij is geen open persoon, hij is meer op zichzelf. Op zijn trainingen heb ik niets aan te merken", vertelt Hasi over de aanvaller die van nummer 1 naar nummer 3 ging in de hiërarchie, maar tegelijkertijd de enige spits is die bij KVM onder contract ligt voor volgend seizoen.

"Hij is sinds zijn blessure op Standard nooit 100% fit geweest. We spelen ook maar met één diepe spits. Slimani en Bassette hebben het goed gedaan en de invalbeurten van Lion waren kwalitatief niet van die aard dat ik geneigd was om te wisselen", legt Besnik Hasi uit welke overwegingen hij in acht neemt in de aanval.

Besnik Hasi sluit niets uit

"Maar er zijn nog enkele matchen te spelen", sluit de huidige coach van Malinwa niet uit dat Lauberbach toch nog eens de aftrap haalt.