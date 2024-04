Eerste competitiematch en meteen de nul: "Vaak alles of niets"

Door een blessure van Gaëtan Coucke mocht Yannick Thoelen nog eens in doel staan bij KV Mechelen. En die maakte meteen indruk met een aantal interessante reddingen én een clean sheet. Achteraf was hij dan ook een tevreden man.

Yannick Thoelen zit al sinds 2019 bij KV Mechelen. Toen kwam hij over van KAA Gent, de grote concurrent van Malinwa in de Europe Play-off. En ook de volgende tegenstander van De Kakkers aankomend weekend Achter de Kazerne.

Of Thoelen dan opnieuw in doel staat, dat zal nog moeten blijken. Maar tegen OH Leuven speelde hij alvast een prima wedstrijd. Dit seizoen speelde hij enkel 120 minuten in de Croky Cup in de 1/16e finales tegen Knokke.

© photonews

Vorig seizoen speelde hij nog negen wedstrijden, het jaar daarvoor zeven. Het lot van een tweede doelman? Zijn laatste clean sheet als doelman in competitie dateerde al van februari 2021, toen tegen Cercle Brugge. "Het was een erezaak. Ik wilde absoluut de nul houden."

Erezaak om de nul te houden

De supporters? Die wilden dan weer dat Thoelen in de slotminuut de strafschop voor de 3-0 zou gaan nemen. "Maar dat heeft nooit gekriebeld. Ik was echt niet van plan om die elfmeter te gaan trappen", aldus Thoelen.

Je zal maar missen en aan de overkant de 2-1 binnen krijgen ... "Het deed deugd om mijn eerste competitiematch van het seizoen te mogen spelen. Als doelman is het vaak alles of niets, als speler kan je altijd nog wel hier of daar minuten maken. Voor mij is dat helemaal anders."