Batshuayi gaat 'unicum' beleven in zijn carrière: hier ligt zijn toekomst

Wat gaat Michy Batshuayi doen na dit seizoen? De aanvaller zijn contract bij Fenerbahçe loopt af, al heeft de club nog een optie op een extra seizoen.

De carrière van Michy Batshuayi (30 jaar) is nooit echt gekenmerkt geweest door continuïteit. Na zijn overgang naar Chelsea, werd de Rode Duivel uitgeleend aan Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace en Besiktas.

In 2022 tekende Batshuayi bij Fenerbahçe en wist daar zijn stempel te drukken. Dit seizoen heeft hij 23 doelpunten gemaakt in 40 wedstrijden, nadat hij er al 20 in 32 wedstrijden had gescoord in zijn debuutseizoen. Maar in juni loopt het contract van de Rode Duivel af.

Wat gaat Michy Batshuayi doen? Volgens Ekrem Konur, een Turkse journalist gespecialiseerd in transfernieuws, en andere Turkse bronnen, zou Fenerbahçe besloten hebben om de verlengingsoptie in het contract van hun aanvaller te activeren.

Batshuayi zal dus nog minstens één seizoen voor de club uit Istanboel spelen. Het zal voor het eerst zijn sinds... Standard dat "Batsman" drie opeenvolgende seizoenen voor dezelfde club zal spelen. Is dit dan de volwassenheid?