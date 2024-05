Hein Vanhaezebrouck lacht met suggestie om bij deze JPL-ploeg aan de slag te gaan: "Dat is nog niet geschreven"

Hein Vanhaezebrouck is niet ver meer verwijderd van het einde van zijn tweede passage bij KAA Gent. Biedt een andere JPL-club hem onderdak?

Daar is al veel speculatie over geweest. In het verleden zijn Antwerp en Club Brugge wel al meer dan eens met hem in verband gebracht. Voorlopig houdt Hein nog de focus bij KAA Gent, dat lang niet de enige club is die op zoek is naar een trainer voor volgend seizoen. Eén van die vele clubs is overigens KVC Westerlo.

Bart Goor is bij de Kemphanen aan de slag als interim-coach sinds het ontslag van Rik De Mil. Goor heeft toch opnieuw aardig wat leven in Westerlo gepompt. Moet hij dan niet verder doen als T1? "Neen, dat moet niet. Ik amuseer mij in datgene wat ik doe." Zijn ploeg stelt het ondanks bijwijlen aardig spel nog zonder zege in de play-offs.

© photonews

"Ik hoop dat de spelers zo verder blijven doen en hopelijk resulteert dat eens in een overwinning. Of ik de geschikte man ben om trainer van Westerlo te zijn, daar spreek ik mij niet over uit." Als Goor dan toch de fakkel niet overneemt, werd Hein Vanhaezebrouck de suggestie voorgeschoteld om Westerlo-coach te worden.

Dat leverde een hoop gelach op, niet in het minst bij Vanhaezebrouck zelf. "Wie weet. Dat is nog niet geschreven geweest", is de coach van de Buffalo's alweer klaar voor een nieuw gerucht in de media. Maar neen, het zal toch een andere uitdaging worden voor hem.