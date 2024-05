Jeugdproduct KRC Genk maakt indruk bij OH Leuven en laat zich uit over interesse van Internazionale & co

Tobe Leysen ging afgelopen zomer van KRC Genk naar OH Leuven. Daar maakte hij de voorbije maanden heel wat indruk en dus wenkt een mooie toekomst voor de jonge doelman. "Maar er is niets concreet."

Tot 2015 speelde hij bij de jeugd van KVC Westerlo, daarna spendeerde hij acht seizoenen bij KRC Genk. Dit seizoen maakt de 22-jarige doelman Tobe Leysen echter de dienst uit bij OH Leuven. Daar ligt hij onder contract tot juni 2027.

Een paar maanden geleden bleek dat Tobe Leysen het hoogste reddingspercentage had van de hele Jupiler Pro League, met meer dan 80%. Ondertussen heeft hij al acht clean sheets weten te verzamelen en is zijn marktwaarde enorm gestegen richting 2,5 miljoen euro.

Tegen KV Mechelen slikte de goalie eens drie doelpunten - dat was nog niet vaak gebeurd dit seizoen. "In de tweede helft hebben we te veel weggegeven. We stonden niet scherp genoeg te verdedigen om de nul te houden."

Belangstelling uit het buitenland? Niets concreet

"Daar staan we man op man en dan sluipt er al eens een foutje in", aldus Leysen. "We moeten nu in de komende vier wedstrijden er nog het maximale proberen uit te halen en nog zoveel mogelijk punten proberen pakken.

Ondertussen stond Leysen zelf al in de belangstelling van onder meer Internazionale: "Interesse uit het buitenland? Ik heb nog met niemand gesproken en er is dus totaal niets concreet op dit moment", is Leysen duidelijk.