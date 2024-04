Noah Sadiki belooft een warm welkom aan Anderlecht: "Het wordt een heksenketel!"

Union Saint-Gilloise heeft afgelopen zondag de wedstrijd tegen Antwerp gewonnen (4-1). De Brusselaars keerden de situatie om nadat ze eerst een doelpunt hadden geïncasseerd door een grote fout van Noah Sadiki.

Opgesteld als rechtsback, kende Noah Sadiki een nachtmerrieachtige start van de wedstrijd. Op een ogenschijnlijk onschuldige voorzet probeerde hij terug te koppen naar Moris.

Helaas miste hij volledig zijn kopbal, waardoor Vincent Janssen het openingsdoelpunt kon scoren. De jonge speler herstelde zich vervolgens in de wedstrijd, geleidelijk aan sterker wordend zoals het hele team. "Ik weet dat ik fout zat, maar gelukkig kon ik rekenen op de steun van de groep, die me heeft geholpen om weer op te staan," aldus Sadiki.

Dankzij dit soort momenten groei ik

"Het gebeurde heel snel: een rare stuit, en toen was mijn hoofd verkeerd gepositioneerd. Dat overkwam me ook al tegen Liverpool. Het is dankzij dit soort momenten dat ik groei. Ik weet dat het mijn fout is, maar ik ben niet in de put blijven hangen. Gelukkig scoorden we vlak voor rust twee doelpunten achter elkaar, wat ons meer vertrouwen gaf. De doelpunten hebben me een beetje gered, zeg maar."

Ook in de competitie herwon Union vertrouwen, met een 6/6 waardoor ze zich aan de top van het klassement nestelen voordat ze naar Anderlecht gaan. "We zijn erin geslaagd om ons hoofd boven water te houden."

"We hebben nog een heel belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht. Maar ik denk niet dat er een verschil is in de mindset. We wilden altijd al al onze wedstrijden winnen. Ik denk niet dat het spel minder was in de eerste 4 wedstrijden. We slagen er nu gewoon in om te concretiseren."

We gaan Anderlecht niets cadeau doen

"Na twee opeenvolgende overwinningen is het duidelijk dat het vertrouwen terug is. We zijn veel offensiever. We gaan niet berekenen, we moeten nog veel meer doen als we de titel willen halen. Maar we praten niet meer over de titel onderling. Als we winnen, verdienen we het. Zo niet, dan verdienden we het niet. Zo simpel is het."

Sadiki waarschuwde vervolgens zijn voormalige club Anderlecht, voor de thuiswedstrijd van aanstaande zondag: "Het zal een heksenketel zijn! We mogen Anderlecht niets cadeau doen. Ze hebben veel individuen die het verschil kunnen maken uit het niets."