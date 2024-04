Blijft succescoach in België of niet? "Clubs die hem willen moeten de vraag stellen: 'welk voetbal willen we zien'"

Volg Cercle Brugge nu via WhatsApp!

Cercle Brugge heeft een geweldig seizoen gehad, grotendeels te danken aan het werk van Miron Muslic. Maar zal de Bosniër blijven?

Het is het lot van alle "kleine" clubs die onverwachte resultaten behalen: er zal weer opgebouwd moeten worden in het tussenseizoen, want de architecten van dit succes lopen het risico om te vertrekken. Rembert Vromant, technisch directeur van Cercle Brugge, weet dit maar al te goed.

En hoewel hij verwacht Kevin Denkey voor een aanzienlijk bedrag te verliezen, blijft Vromant optimistisch over Miron Muslic. "Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar we gaan ervan uit dat hij zal blijven", verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Hij heeft zijn contract verlengd tot 2025, ten behoeve van de club en Miron. Ik denk dat hij nog kan groeien bij Cercle, het team en de clubstructuur kan ontwikkelen", aldus Vromant. "Maar tegelijkertijd denk ik te kunnen zeggen dat hij de kwaliteiten heeft voor een hoger niveau".

Muslic trad in 2021 toe tot Cercle als assistent van Dominik Thalhammer. De Bosniër heeft echter zijn mentor niet gevolgd na diens vertrek en werd in 2022 gepromoveerd tot T1. "Als clubs interesse tonen in Miron, moeten zij volgens mij de vraag stellen: ‘welk voetbal willen wij zien?’"

"Bij ons past Miron perfect, omdat hij het voetbal brengt dat past binnen onze spelfilosofie. Hij kan een groep leiden, is communicatief uitstekend, maakt spelers beter én is tactisch sterk. Maar uiteraard binnen een vast idee.”