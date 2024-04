Miljardair is het beu en wil zowat de hele kern van Britse topclub verkopen en vervangen door topspelers

De fans van Manchester United denken met weemoed terug aan de dagen onder Sir Alex Ferguson. United werd toen gezien als één van de beste ploegen ter wereld. Sindsdien zijn ze echter afgegleden en de nieuwe eigenaar, Sir Jim Ractcliffe, wil met een schone lei herbeginnen.

Of het nu Harry Maguire of Bruno Fernandes is, iedereen mag weg bij een goed bod. Dat is wat de BBC vernomen heeft. De huidige kern is niet goed genoeg en voor elke speler die vertrekt, wil Ratcliffe een betere halen.

United staat momenteel pas zesde in de Premier League en er moet al een wonder gebeuren indien ze nog een Champions League-plek kunnen opeisen. De afgelopen jaren deed United nooit mee voor de oppergaai en ze zagen de buren van City floreren.

Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van de club en verantwoordelijk voor het sportieve beleid, heeft de intentie om United terug te brengen naar haar gloriedagen. Maar dat betekent wel dat er een nieuwe selectie moet komen.

Enkele spelers zijn echter uitgezonderd van een vertrek. Marcus Rashford wordt liever behouden, en ook Rasmus Hojlund, Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho lijken veilig.

Voor spelers zoals Bruno Fernandes, Andre Onana en Diogo Dalot zal een serieus bod nodig zijn om de club te laten luisteren. Maar verder lijkt iedereen op het spelersrooster zomaar te kunnen vertrekken.

De vraag is echter of er genoeg interesse is. Daarnaast zal United waarschijnlijk niet de hoge transfersommen kunnen ontvangen waar ze op hopen. Met weinig inkomsten zullen ook de uitgaven beperkt blijven, gezien de eisen van de financiële fair play-regels.