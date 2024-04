Jan Vertonghen juicht mee met comeback Bayern, maar Vinicius zorgt er voor dat Real met gelijkspel naar Madrid kan

Real heeft het weer klaargespeeld om niet te verliezen buitenshuis in de Champions League. Bayern kwam nochtans 2-1 voor en Jan Vertonghen zat voor de buis mee te supporteren voor zijn maatje Harry Kane. Ook Vinicius scoorde nog van op de stip: eindstand 2-2.

Nadat Real Man City uit de Champions League had geknikkerd, was het uitkijken of het zo'n huzarenstukje kon bevestigen in de heenmatch van de halve finales uit bij Bayern. De thuisploeg had aanvankelijk het betere van het spel, maar de bezoekers sloegen op typische Real-wijze hard toe. Heerlijk passje Kroos, afwerking Vinicius (0-1).

Met de voorsprong op het bord ging het een stuk gemakkelijker en wettigde Real dat doelpunt wel. Tot Bayern er na de pauze in enkele minuten tijd op en over ging. Sané verraste Lunin met een knappe actie en een knal in de korte hoek. Nadat Vazquez Musiala aantikte, ging de bal op de stip. Kane scoorde op strafschop 2-1.

H 😍 — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) April 30, 2024

Tot grote tevredenheid ook van Jan Vertonghen. De verdediger van Anderlecht liet op sociale media weten hoe blij hij was voor zijn maatje Harry Kane. Uiteraard heeft dit alles te maken vanwege hun periode als ploegmaats bij Tottenham Hotspur. Toch maar bij de actualiteit van de dag blijven, want Real gaf het nog niet op.

In de slotfase haalde Kim Rodrygo neer en dat leverde een strafschop op aan de andere kant. Vinicius zette die feilloos om. De tweede treffer van de avond voor de Braziliaan zorgt er voor dat de beslissing in de terugmatch zal moeten vallen.