Hoe gaat het met Marc Overmars? Vriend schetst ontluisterend beeld

Marc Overmars is op dit moment wereldwijd geschorst door de FIFA. Hij kan zijn taken bij Royal Antwerp FC niet meer waarnemen.

In 2022 moet Marc Overmars opstappen bij Ajax Amsterdam, nadat hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag bij vrouwelijke werknemers. Eind vorig jaar kreeg hij een jaar schorsing opgelegd, die aanvankelijk enkel voor Nederland telde.

Maar die schorsing werd overgenomen door de FIFA, waardoor die wereldwijd en dus ook bij Royal Antwerp FC van toepassing was. De Nederlander moest dan ook zijn werk bij The Great Old stopzetten, een beroepsprocedure leverde niks op.

Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, had recent contact met Overmars en doet het verhaal hoe het nu gaat met hem. “Hij was aangeslagen, verbitterd. Logisch”, vertelt Nijland in Goedemorgen Eredivisie.

Streep trekken onder dossier van Marc Overmars

De wereldwijde schorsing heeft er duidelijk stevig op ingehakt bij Overmars. “Het vertrek bij Ajax heeft hem ongelooflijk veel pijn gedaan. Hij weet heel goed dat hij fout zat, maar ik vind de schorsing van de FIFA die er overheen kwam buitenproportioneel. Je zet hem helemaal schaakmat.”

Voor Nijland is de wereldwijde schorsing helemaal niet nodig, omdat Overmars bij Ajax en in Nederland al heel hard gestraft.

“Mijn persoonlijke mening is dat dit te ver gaat. Ieder mens verdient een tweede kans. Wat daar precies gebeurt is weet ik uiteraard ook niet, maar in de glorietijd van Ajax was hij dé architect. Dat vind ik nu bij Antwerp ook weer. Op een goed moment moet er ook een streep onder.”