De geruchten rond Romelu Lukaku zwengelen weer aan en zijn nieuwe club zou wel eens een verrassing kunnen worden

Afgelopen zomer was de transfermarkt van Romelu Lukaku zeer bewogen. De Belgische topschutter aller tijden wilde bij Inter Milan blijven, maar de onderhandelingen verliepen niet zoals verwacht.

Vervolgens onderhandelde hij met Juventus, wat door de Inter-fans zeer slecht werd ontvangen. En dat lieten ze hem ook duidelijk merken. Ook de fans van Juventus protesteerden tegen zijn komst. Uiteindelijk, na lange onderhandelingen met Chelsea, werd Lukaku uitgeleend aan AS Roma.

Maar heel binnenkort zal de vraag rijzen waar hij nu naartoe gaat. Zal hij terugkeren naar Chelsea? Een manier vinden om zijn avontuur bij Roma te verlengen? Een nieuwe club tekenen?

Die zou zich kunnen bevinden... in Saoedi-Arabië. Inderdaad, het is bekend dat Lukaku heeft onderhandeld met Saoedische clubs en er niet op tegen was om daar te spelen. Al-Hilal had zelfs contact gelegd voor een transfer.

Zoals journalist Ben Jacobs uitlegt, zijn verschillende clubs in Saoedi-Arabië geïnteresseerd in hem. Vooral Al-Shabab en Al-Qadsiah.

Romelu Lukaku was subject of an accepted €45m Al-Hilal bid last summer. Chelsea wanted him to go.



Al-Hilal have other options in mind now, but several Saudi clubs still keen. Al-Shabab and soon-to-be promoted Al-Qadsiah (Aramco-owned) have discussed Lukaku internally.?? pic.twitter.com/zUwaMdZWfc