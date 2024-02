Antwerp slikt ferme domper in verband met Marc Overmars

Marc Overmars werd enkele weken geleden wereldwijd geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag van in zijn tijd bij Ajax. Antwerp zat zo eigenlijk zonder technisch directeur, maar ging wel in beroep tegen de zaak.

Marc Overmars werd wereldwijd door de FIFA geschorst na zijn schorsing bij Ajax Amsterdam omwille van grensoverschrijdend gedrag. Daarop kwam de club met een officieel statement naar buiten, waarin ze ingingen tegen die beslissing, terwijl er ook gezocht werd naar mogelijke oplossingen - ook vanuit academische hoek.

Beroep Marc Overmars afgewezen

"De club is gisteren ingelicht door de entourage van Marc Overmars dat hij in beroep is gegaan tegen de beslissing van FIFA om de sanctie, opgelegd door de KNVB, wereldwijd te maken. Een dergelijk beroep betreft niet de inhoud van de sanctie aan zich maar wel de uitbreiding die volgens hen buitenproportioneel is. RAFC heeft begrip voor die beslissing", was de mening duidelijk op de clubwebsite.

Ze gingen dan ook in beroep tegen de beslissing, maar de FIFA heeft dat beroep nu afgewezen. De wereldwijde schorsing voor Marc Overmars blijft dus gelden, ook de komende weken en maanden. Dat heeft zijn woordvoerder Frank Neervoort bevestigd aan Het Laatste Nieuws.