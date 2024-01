"Als een werknemer zijn taken niet meer kan doen": ontslag voor Overmars ... of snel beroep en achterpoortje?

De schorsing van Marc Overmars werd gisteren door de FIFA wereldwijd gemaakt. En dus is vraag: wat nu met de sterke man van Antwerp? Professor arbeidsrecht Frank Hendrickx van de KULeuven ziet het niet per se goedkomen.

“Het recht op arbeid is grondwettelijk beschermd en kan je niet zomaar opzijzetten”, zegt Hendrickx in Gazet van Antwerpen. "Maar wat als een werknemer zijn taken niet meer kan uitoefenen? Dan lijkt het me dat een schorsing van de arbeidsovereenkomst een gevolg zou kunnen zijn."

Antwerp moet vaart maken met eventueel beroep

Door de huidige financiële problemen op De Bosuil zou het kunnen dat er eventueel sneller dan verwacht wordt geschakeld en tot een ontslag of een schorsing van de activiteiten wordt overgegaan voor Overmars. Al hoeft het zover ook helemaal niet te komen.

Ook andere opties worden meer dan waarschijnlijk overwogen. "De kans bestaat dat er gezocht wordt naar een achterpoortje om hem toch te laten aanblijven", aldus nog Hendrickx. "Dat zou zeker kunnen." Sowieso heeft Antwerp maar een paar dagen om in beroep te gaan tegen de sanctie.