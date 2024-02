KV Mechelen smeert Antwerp eerste thuisnederlaag van het seizoen aan en mag dromen van top 6

Na de overwinning tegen Gent en de gelijke spelen tegen Anderlecht en Genk, zijn KV Mechelen en Besnik Hasi er opnieuw in geslaagd om punten te pakken tegen een topploeg. Meer zelfs, Malinwa zorgde met een 0-1 overwinning voor de eerste nederlaag van het seizoen van Antwerp in de competitie.

Goede flow, slechte start

Van Bommel had geen reden om zijn elftal aan te passen na de klinkende zege tegen RWDM en deed dat dan ook niet. Op de bank recupereerde hij wel geblesseerden Yusuf, Matazo en Coulibaly. Ook Hasi had na enkele goede weken geen reden om zijn elftal te wijzigen.

Ondanks de goede flow waarin beide partijen zaten, kreeg de wedstrijd geen denderende start. Ondrejka testte de vuisten van Coucke met een afstandsschot maar verder troffen Ekkelenkamp en Doumbia naast het doel van de bezoekers.

© photonews

Alderweireld belangrijk in beide strafschopgebieden

Het balbezit was voor de thuisploeg maar KV Mechelen kreeg de eerste grote kans. Foulon maakte de overlap op links, kwam naar binnen en verschalkte Butez maar Alderweireld stond op de goede plaats op de lijn om de bal te keren.

Nog voor de rust liet Alderweireld zich ook in de andere 16 opvallen. Na een discutabele penaltyfout van Slimani op Janssen kreeg Antwerp een strafschop. De Antwerpse kapitein zette tegen RWDM nog twee elfmeters om maar gleed ditmaal uit waardoor de strafschop naast hobbelde.

© photonews

Een waarschuwing en een doelpunt

Antwerp kreeg na enkele minuten in de tweede helft meteen een fikse waarschuwing. Slimani omspeelde in de omschakeling de buitenspelval en gaf een perfecte voorzet richting Mrabti. Die moest de bal voorbij een grabbelende Butez leggen maar besloot op de paal.

Een tiental minuten later zorgde diezelfde tandem dan toch voor het openingsdoelpunt. Slimani lokte de verdedigers naar zich op rechts waardoor Mrabit veel ruimte kreeg op rechts. De Zweed controleerde de bal ditmaal een keertje en fusilleerde Butez om de 0-1 op het bord te zetten.

© photonews

Powerplay levert niets op

Van Bommel reageerde door het systeem om te gooien. Ilenikhena kwam erin en kreeg Alderweireld naast zich als spitsbroeder waardoor er nog maar drie verdedigers over bleven. Toch lukte het niet om gevaarlijk te zijn. Helemaal niet want het was vooral hopen dat Mechelen het in de omschakeling niet afstrafte. Foulon kwam nog dicht bij de 0-2 maar ditmaal kon Butez wel redding brengen.

Antwerp bleef de ballen rond de 16 van de bezoekers droppen maar tot echt doelgevaar kwam het niet meer. Malinwa komt zo na een fantastische reeks plots op drie punten van de zesde plaats. Antwerp kan Union, Anderlecht en Club Brugge zondag zien uitlopen.