Dominant Union toont ook tegen hekkensluiter Kortrijk waarom het de beste ploeg van het land is

KV Kortrijk - Union SG was de strijd tussen de laatste en de eerste. "Ook wij hebben iets te verliezen", gaf coach Alexandersson van De Kerels aan. Het klasseverschil tussen beide ploegen bleek uiteindelijk groot en dat is vooral de verdienste van de Brusselaars.

De thuisploeg begon na de nederlaag tegen STVV met drie nieuwe Kerels aan de aftrap tegen de leider. Mampassi verving de geblesseerde Fujii achteraan, terwijl Kadri terugkeerde uit blessure en Ojo de voorkeur kreeg op De Neve.

Bij de bezoekers was Anthony Moris terug in doel te vinden. Eckert Ayensa mocht vooraan de honneurs waarnemen, Teklab kreeg zijn basisdebuut op de linkerflank en Sykes verving de geblesseerde MacAllister achteraan.

Verschroeiende start en meesterwerkje leveren vroege dubbele voorsprong Union op

"Veruit de beste ploeg van het land, wat een tempo", hoorden we een aantal supporters van KV Kortrijk tijdens de rust zeggen bij het bestellen van een pintje om het leed van de eerste helft wat door te spoelen. Een omnipresent Union SG had zich met veel bravoure naar een 0-2 voorsprong gespeeld.

© photonews

© photonews

De leider wilde meteen laten zien dat ze er zin in hadden en na zeven minuten had het al 0-3 kunnen zijn. Eckert Ayensa miste twee dotten van kansen, waarvan eentje voor een open doel. Dankzij Rasmussen werd het alsnog 0-1 na een gemeten voorzet van diezelfde Eckert Ayensa.

Dominant Union laat Kortrijk ietwat in de wedstrijd komen

Tien minuten en een penseelstreek van Castro-Montes later was de voorsprong verdubbeld, de thuisploeg kon daar lange tijd weinig tegenover zetten. Avenatti probeerde het eens met een volley, toen Union na een halfuur de voet een beetje van het gaspedaal deed.

© photonews

© photonews

Meteen na de pauze namen de Brusselaars nog eens het heft in handen. De snelle voetjes van Amoura en Puertas kwamen een paar keer dreigen, na tien minuten was het 0-3. Een minuut later kon Davies aan de overkant de eerredder wel tegen de touwen drukken. Daardoor werd het nog een halfuurtje iet of wat spannend in het Guldensporenstadion.

Union liet het na om het gaspedaal echt te blijven indrukken - of de zware Europese wedstrijd tegen Frankfurt moet misschien toch een beetje in de benen zijn gekropen. Met oog op de terugwedstrijd in de Conference League werd alvast vertrouwen getankt. Voor Kortrijk komt play-off 3 een stap dichterbij, maar een geslagen hond leken ze allerminst.