Genk opnieuw in top zes na eerste zege in 2024, RWDM blijft op de sukkel

KRC Genk heeft zijn eerste overwinning in 2024 eindelijk te pakken. Na een zeer zwak wedstrijdbegin bogen de troepen van Wouter Vrancken een achterstand om in een overwinning tegen RWDM en klimmen zo -voorlopig- opnieuw in de top zes.

Wouter Vrancken bracht met Oyen en Bonsu Baah twee nieuwe namen in vergelijking met de partij tegen KV Mechelen. Bij RWDM gooide de nieuwe coach Bruno Irles het elftal door elkaar, hij bracht in totaal liefst 4 nieuwe namen aan de aftrap.

Dramatisch, zo kunnen we het wedstrijdbegin van de thuisploeg het best omschrijven. Na twee minuten en één aanval had RWDM de voorsprong beet. Carlos Alberto rondde een één-twee af na veel te slap verdedigen.

Het liep voor geen meter en dat tegen een ploeg in crisis die bovendien geconfronteerd werd met een supportersboycot. Er was geen enkele bezoekende supporter in het uitvak, enkel spandoeken om het ongenoegen kenbaar te maken.

Bilal El Khannouss zorgt voor ommekeer met twee assists

Ook de Genk-supporters waren allerminst tevreden en lieten dat duidelijk merken in die aanvangsfase. Na 20 minuten konden de Limburgers opgelucht ademhalen toen Tolu een uitstekende hoekschop van El Khannouss tegen de touwen kopte. (1-1)

De thuisploeg nam de wedstrijd in handen en na het halfuur zette Oyen de 2-1 op het scorebord nadat El Khannouss hem met een geweldige pass diep stuurde. Nochtans had RWDM niet met een achterstand de rust in hoeven gaan want het had nog enkele prima kansen, maar Carlos Alberto stuitte twee keer op een sterke doelman Vandevoordt.

Coach Vrancken liet een zwak acterende Sobol in de kleedkamer, Kayembe nam zijn plaats in. Genk was nu baas en voetbalde op de helft van RWDM. Er kwamen mogelijkheden, maar pogingen van El Khannouss en Bonsu Bah werden gered door doelman Defourny.

De bezoekers uit Molenbeek slaagden er niet meer in de Genkse defensie echt te bedreigen en aan de overkant liet Genk op zijn beurt heel wat kansen onbenut. In de toegevoegde tijd werd het alsnog 3-1 via de ingevallen Zeqiri.

Voor Racing Genk is het pas de eerste overwinning van het nieuwe jaar dat begon met zwakke 3 op 15. Dankzij deze driepunter veroveren de Smurfen opnieuw een plaats in de top zes, al spelen Gent en Cercle zondag nog. RWDM blijft achter met een dramatische 1 op 18 na de winterstop en geraakt maar niet uit de degradatiezone.