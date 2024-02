Spelers van KRC Genk houden pakkend eerbetoon aan overleden supporter

KRC Genk speelde zaterdag tegen RWDM. De Limburgers wonnen de wedstrijd met 3-1. Na afloop hielden de spelers een pakkend eerbetoon aan een overleden supporter.

Maandag overleed Kristof Venken tijdens een verkeersongeval in Opglabeek. De 20-jarige was een grote fan van Racing Genk. Tijdens en na de wedstrijd hielden supporters en spelers een pakkend eerbetoon aan Kristof.

Tijdens de wedstrijd werd een spandoek de lucht ingehouden in Tribune Zuid. Supporters zongen 'You'll never walk alone'. Uitgerekend op dat moment scoorde Tolu de gelijkmaker vanuit een corner.

Na afloop besloot kapitein Bryan Heynen om het spandoek te halen. Alle spelers en coaches hielden het doek omhoog om hun supporter te eren.