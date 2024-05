Nieuwe absolute topclub(s) genoemd in de dans om Zeno Debast

Krijgen we straks dan toch nog een wending in het dossier rond Zeno Debast? Het staat zo goed als vast dat de centrale verdediger deze zomer vertrekt bij Anderlecht. Tot nu toe leek het ook hoogstwaarschijnlijk dat het Portugese Sporting zijn bestemming werd.

Maar volgens Tuttosport gaan er nog meer ploegen in de dans springen. Eintracht Frankfurt, dat eerder al belangstelling toonde, West Ham en Juventus worden nu ook genoemd.

De 20-jarige Debast gaat straks zijn laatste contractjaar in bij Anderlecht en een verlenging lijkt er niet meer aan te komen. De bedoeling is dan ook om hem straks voor een stevig bedrag te verkopen om de financiën van de club op peil te houden.

Paars-wit mikt op 20 miljoen euro nu hij ook Belgisch international is geworden. Sporting is tot nu toe wel de enige club die al een officieel bod heeft uitgebracht.

Maar Jesper Fredberg heeft tijd en kan wachten tot er nog aanbiedingen binnenkomen. Indien hij basisspeler wordt op het EK staat hij immers nog een pak sterker in de onderhandelingen.

Natuurlijk heeft ook Debast iets te zeggen over zijn toekomst. Maar aangezien alle genoemde clubs interessante opties zijn, wordt het straks dan toch nog afwachten of er geen verandering in de plannen meer komt.