Woelige tijden op Sclessin: langste reeks van Jupiler Pro League in gevaar?

Ook dit seizoen zit de klad er ferm in bij Standard de Liège, nochtans historisch gezien een absolute topclub. En dus is de vraag steeds meer: komt het allemaal nog wel goed? Er is namelijk heel wat te doen over de zaak.

Tienvoudig kampioen Standard zit zowel sportief als extrasportief de laatste jaren in het slop. Ook dit seizoen krijgt coach Ivan Leko de ploeg maar moeilijk op de rails. Een kwestie van te weinig kwaliteit, omdat het steeds moeilijker wordt om topspelers te halen?

De vorige jaren werd Standard zesde en veertiende, ongezien laag. En ook de doorstroming is nog niet wat ze misschien wel zouden willen op Sclessin: de B-kern van de SL16-academie degradeerde dit seizoen uit de Challenger Pro League.

Financiële problemen als zwaard van Damocles boven Standard

De voorbije jaren was er al heel wat te doen over de plannen voor een nieuw stadion en hoe die zouden moeten worden gefinancieerd, terwijl meermaals duidelijk werd dat de Rouches niet in de beste financiële papieren zitten.

© photonews

777 Partners zou voor een nieuwe wind moeten zorgen bij de club, maar ook zij schieten duidelijk te kort op dit moment. Ondertussen is het niet eens duidelijk of de spelers dit seizoen nog kunnen worden uitbetaald en zijn er vragen over de licentie naar volgend seizoen toe. Die werd toegekend, maar licentiemanager Nils Van Branteghem zou een negatief advies hebben gegeven.

Het is niet de eerste keer dat er gesproken wordt over een transferverbod. Vier jaar geleden kreeg de club nog een lening van Marouane Fellaini om de continuïteit te garanderen, nu zijn er dus opnieuw problemen.

Historisch gezien een topclub

Standard Luik zag al in 1898 het levenslicht, al is het niet de oudste club uit de Vurige Stede - daarvoor moeten we naar RFC Liège verwijzen, lees er HIER nog eens alles over wat betreft stamnummer 4. Maar ook Standard is dus al een heel oude club, opgericht door studenten van het Saint-Servaiscollege in Luik.

Elf jaar later kwam het team voor het eerst in de eerste afdeling terecht, maar het zakte nog even terug naar het tweede niveau. Sinds de promotie in 1921 zitten ze echter wel opnieuw op het hoogste niveau - geen club in België zit al langer onafgebroken op het hoogste niveau.

Onafgebroken reeks

Tussen 1909 en 1931 was Maurice Dufrasne een van de eerste succesvolle voorzitters die lange tijd bij de club bleef. Onder hem werd dus de definitieve intrede in eerste klasse behaald. Later zou hij dan ook naamdrager worden van het stadion, dat we echter beter kennen als Sclessin - naar de gelijknamige wijk aan de Rue de la Centrale waar het stadion gelegen is.

Op succes was het lange tijd wachten. Een aantal tweede plaatsen werden behaald, maar pas in 1954 werd voor het eerst een prijs gepakt met de Beker van België. Vier jaar later werd voor het eerst een titel gevierd in de Vurige Stede.

Successen

In de vroege jaren '60 volgden titels nummer 2 en 3, tussen 1969 en 1971 was Standard drie seizoenen op rij de primus van de klas met namen als Van Moer, Nagy, een piepjonge Preud'homme, Thissen en Jeck.

Na wat mindere jaren '70 kwam er onder leiding van Goethals met onder meer Eric Gerets een nieuwe succesperiode begin de jaren '80, al werd die glorieuze periode uiteindelijk overschaduwd door de affaire Bellemans.

De laatste grote successen waren er in 2008 en 2009, met de gouden generatie rond Fellaini en Witsel onder meer, al waren er de laatste seizoenen ook nog een paar uitschieters in de Beker van België. Goed voor de erelijst, maar steeds meer een doekje voor het bloeden.

Erelijst:

Kampioen (10x) in 1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983, 2008 en 2009

Bekerwinnaar (8x) in 1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011, 2016 en 2018