Ook Ivan Leko krijgt Standard moeilijk op de rails: dubbele opdoffer in Westerlo

KVC Westerlo heeft vrijdagavond met 2-1 gewonnen van Standard. De Kemphanen doen zo een gouden zaak in het behoud.

KVC Westerlo nam het vrijdag op tegen Standard. Coach Rik De Mil wisselde één keer. Hij verkoos Madsen in zijn basiself ten koste van Van den Keybus. Bij Standard waren de opvallende afwezigen Noubi en Kanga.

Standard begon aan de wedstrijd met meer balbezit dan zijn tegenstander. Westerlo leek de tegenstander te laten komen. Toch was het Westerlo dat in het begin de beste kansen had.

Na zo'n 20 minuten kreeg Ivan Leko al een flinke domper te verwerken: Marlon Fossey moest geblesseerd van het veld. Alsof de lappenmand bij Standard nog niet vol genoeg zat...

Westerlo bleef het zeer moeilijk hebben in de eerste helft. De bal kon amper worden bijgehouden. Toch waren het de Kemphanen die op voorsprong kwamen. Madsen kon vanop de stip de score openen nadat Sowah een flinke trap gaf aan Yow in het strafschop gebied.

Op slag van rust kon Standard gelijkmaken. Laifis kimt boven iedereen biji een hoekschop en kopt de bal hard tegen de netten.

Na de rust begon Westerlo meer initiatief te nemen waardoor de wedstrijd meer open werd. Dat werkte duidelijk ook in hun voordeel want Griffin Yow kon zijn ploeg kort na het uur alweer op voorsprong brengen met een heerlijke knal.

Na de 2-1 nam Westerlo de wedstrijd ook over. Zo kregen we een geheel andere tweede helft dan de eerste. Standard probeerde het nog wel, al was het moeilijk voor de Rouches om echt gevaarlijk te zijn.

Door deze overwinning klimt Westerlo over Standard naar de 10e plaats in het klassement met 29 punten. Standard zakt naar de 11e plek en telt 28 punten. Een dubbele opdoffer voor Standard dat buiten de wedstrijd ook nog Fossey verliest.