KAA Gent herrijst helemaal en duwt KAS Eupen in het vagevuur van de Jupiler Pro League

Eindelijk! Dat was er af te lezen van de gezichten van de spelers en supporters van KAA Gent. De 225 Gentenaars in het bezoekersvak konden alvast na 90 minuten een feestje bouwen.

Beide ploegen hadden voor deze wedstrijd nul punten uit drie wedstrijden. Het was dus dringend tijd voor een ommekeer bij beide teams.

KAA Gent neemt de leiding

In het begin van de partij waren beide ploegen elkaar wat aan het aftasten. Eupen had het balbezit, maar de Gentenaars gingen op zoek naar het openingsdoelpunt. Daar liepen de combinaties veel vlotter.

De thuisploeg kreeg de beste kans, maar Pantovic vond Schmidt op zijn weg.

Toen was de tijd van KAA Gent aangebroken. Een prachtige actie op links resulteerde dat Depoitre werd aangespeeld. Als een echte targetman speelde hij de bal in één tijd naar Hong die perfect de bal voorbij de Eupense doelman schoot

Beide op zoek

De twee teams gingen nadien op zoek naar een doelpunt. Het was KAA Gent dat hierin de meeste overtuiging legde, maar tot een tweede doelpunt kwam het niet.

Tarik Tissoudali en het openingskwartier

Tissoudali was afgelopen donderdag geblesseerd geraakt na een duel. De Marokkaanse international kon daarom twee dagen niet trainen en begon op de bank. De aanvaller werd er echter tijdens de rust ingebracht. Hij moest wat meer aanvallende creativiteit brengen.

KAA Gent is dit seizoen heel sterk in het openingskwartier van de tweede helft. Dit was deze keer niet anders. Samoise was degene die de bezoekers op een comfortabele 0-2 stand bracht. De vleugelspeler kon de bal zelf veroveren en schoot vanbuiten de grote rechthoek. De Eupense doelman probeerde, maar kon het goedgeplaatste schot niet keren.

Gezapig tempo

De 0-2 stand met nog een halfuur op de klok was niet goed voor de wedstrijd. Bij Eupen was het vertrouwen helemaal weg en KAA Gent behield de controle over de wedstrijd.

Tot overmaat van ramp gingen de hemelsluizen helemaal open in de Oostkantons. Hierdoor werd het veld alleen maar zwaarder wat de wedstrijd niet ten goede kwam.

Uiteindelijk konden de bezoekers hun schaapjes figuurlijk op het droge hebben en waren de drie punten binnen. De eerste overwinning van 2024 was een feit voor de Gentenaars.

Voor Eupen begint het er slecht uit te zien. Ze geraken niet weg uit de onderste regionen van de Jupiler Pro League.