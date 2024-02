Gek, gekker, gekst! Anderlecht zet dramatische eerste helft in 10 minuten recht na de rust (met dank aan Hazard)

Voetbal valt niet makkelijk uit te leggen soms. Hoe verklaar je dat Anderlecht voor de rust er absoluut niets van bakte en de pauze inging met 0-1... om op minuut 55 met 3-1 voor te staan? De gekste transformatie die we in een tijdje hebben mogen aanschouwen. Thorgan Hazard laat zich gelden!

Het Lotto Park zit dit seizoen afgeladen vol. Een publiek dat met deze spelers toch wel spektakel, driehoekjes, technische hoogstandjes... verwacht. Dat verticaal voetbal wil zien en spitsen die in stelling worden gebracht. Wel, ze zitten op hun honger, want dat kregen ze allemaal nog niet al te veel. Tegen STVV was het in de eerste helft weer zover.

Processie van Echternach

Schmeichel moet ongeveer het meest baltoetsen gehad hebben van alle spelers. Anderlecht wil geduldig opbouwen, maar dit leek meer op de Processie van Echternach: één pass vooruit, twee achteruit. STVV kende zijn rustigste eerste helft van het seizoen.

© photonews

De Truienaars kregen dan ook nog een goaltje cadeau van gelegenheidslinksachter Arnstad die eerst te kort terugkopte en dan te kort terugspeelde. 0-1 na acht minuten. Anderlecht voetbalde ook wel nog wel wat kansen bij elkaar, maar als je topschutter - Dreyer - van binnen de kleine rechthoek tien meter overschiet... dan weet je het wel.

Het publiek kon het niet appreciëren en begon al na 20 minuten te fluiten. Bij de rust was het zelfs striemend te noemen. Het was allemaal verwarrend hoor. Rits kwam geen bal ophalen of kon hem niet vooruit inspelen. Patris stond als rechtsbuiten. Verschaeren achter hem. En wat Dolberg aan het doen was? Wachten op Godot/een goeie pass.

Riemer heeft een konijnenpoot

Dit zet je niet op een kwartiertje tijdens de rust recht... dacht iedereen. Zeker toen Riemer dezelfde elf het veld weer opstuurde. 10 minuten later stond het 3-1. U moet het gezien hebben om het te geloven. Ineens kon alles. Nu moet ook gezegd dat Riemer thuis wat driepotige konijnen rondlopen moet hebben.

© photonews

Want het geluk waarmee Hazard de 1-1 maakte, heeft hij dit seizoen al een paar keer gehad. Verschaeren, uitgefloten de eerste helft, zette de bal voor en Hazard kopte via de grond over Suzuki. Dat kan zelfs niet de meest volleerde spits bewust.

Maar daar bleef het niet bij. Verschaeren legde de bal klaar voor Stroeykens en die knalde van buiten de zestien raak. Nog eens 4 minuten later stond het 3-1 nadat Dreyer gelanceerd werd door Hazard en panklaar legde voor Dolberg. Gek, gekker, gekst! In een regie van Thorgan Hazard.

Riemer bracht Sardella, Augustinsson, Leoni en Vazquez. Hazard lokte dan nog een penalty uit en de Argentijn mocht zijn doelpuntentotaal opkrikken naar zes. Iedereen zal die eerste helft gauw vergeten zijn, maar wat er tijdens die rust gezegd is, dat willen we wel héél graag weten.