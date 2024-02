Degryse heeft één grote wens voor Anderlecht: "Maar Riemer denkt er anders over"

Anderlecht won zondagavond van STVV. Na een zwakke eerste helft waren vijf dolle minuten voldoende voor de zege.

De eerste helft van RSC Anderlecht tegen STVV was niet wat het moest zijn, zo stelt ook analist Marc Degryse vast in Het Laatste Nieuws. “Ik vond de eerste helft comedy capers”, klinkt het bij hem.

De foute controle van Patris, de blunder van Arnstad, de gemiste kans van Dreyer na het foute inspelen van Suzuki. “Vier fases die je beter niet toont in het buitenland of ze gaan zich afvragen in wat voor rare competitie we hier spelen.”

Kasper Schmeichel liet achteraf horen dat Riemer tijdens de rust vroeg om intensiteit en meer lef te tonen. “Maar ook joeg Anderlecht het tempo omhoog. Ze hadden ons allemaal eerst vijfenveertig minuten in slaap gewiegd. Als je in België het gaspedaal indrukt, dwing je élke ploeg in de fout.”

Klassemomenten van aanvallende spelers

Anderlecht moet volgens Degryse inderdaad veel meer durven voetballen. “Zoals het eerste uur op Standard. Maar ik vermoed dat Riemer er anders over denkt. Hij zal zeker niet van minuut één risico's willen nemen.”

Anderlecht speelt al het hele seizoen vrij afwachtend en rekent dan op enkele losse momenten van klasse van de aanvallende spelers. “Thorgan Hazard is met zijn talent in staat om een hoofdrol op te eisen. Hij stond tegen Sint-Truiden meer dan één keer in de goede zone”, besluit Degryse.