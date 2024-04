Hein Vanhaezebrouck heeft bijzonder mooi woorden voor collega-coach, die daar duidelijk van onder de indruk is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent stond dinsdag alweer oog in oog met STVV. De Buffalo's wonnen met 0-2, al kregen ze het niet gemakkelijk tegen de Truinaars.

Coach Thorsten Fink heeft al voor een mooi seizoen gezorgd bij STVV. Hij kreeg al veel lof, maar ook KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck haalde de loftrompet boven.

"Ik vind STVV een leuke ploeg, hun coach vind ik zelfs nog leuker. Het is echt een goede ploeg. Wat zij dit seizoen gedaan hebben, is een van de betere prestaties van alle clubs", begon hij.

"Wij praten altijd over wie kampioen wordt, wie de beker wint. Maar soms moet je ook kijken naar een team dat geen kampioen kan worden, maar wel fantastisch voetbal brengt", gaat Vanhaezebrouck verder.

Hij weet dat Thorsten Fink daar een bijzonder groot aandeel in heeft. "Dat hebben ze daar te danken aan mijn collega hier (Thorsten Fink n.v.d.r.), die mooi voetbal brengt met zijn club."

STVV-coach Fink was duidelijk onder de indruk van wat Vanhaezebrouck allemaal te zeggen had over hem. "Wat kan ik zeggen... Ik kreeg meteen kippenvel toen ik het hoorde. Dus dankjewel, ik apprecieer het."