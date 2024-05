Jeugdproduct Mechelen en Westerlo geeft zeer dappere reactie na degradatie en spreekt over eigen toekomst

KAS Eupen degradeert na acht seizoenen op het hoogste niveau naar de Challenger Pro League. Een paar keer wisten ze te ontsnappen aan de degradatie, dit jaar was wat niet meer mogelijk. En dus zat iedereen in zak en as.

Een reactie komen geven nadat je net gedegradeerd bent? Dat is nooit makkelijk. Maar op sommige mensen staat nu eenmaal nog altijd een 'goede kop'. Zo is ook Yentl Van Genechten er eentje. Rustig ook, gezien alles.

"Er was een rare fase op het einde met een mogelijke strafschop. Normaal gezien weet je wat de beslissing zal zijn als de VAR tussen komt. Dat was nu niet het geval", aldus Yentl Van Genechten in zijn analyse na de wedstrijd.

© photonews

"Het was twijfelachtig wat mij betreft, maar daar moeten we het niet op steken. We spelen meer dan een helft met tien en dat maakt dit soort wedstrijden moeilijker, maar we degraderen zeker niet op deze laatste speeldag."

"Dat doe je op basis van een heel seizoen. Het is verschrikkelijk en iedereen zit in zak en as", aldus een emotionele Van Genechten. "Het is al een heel het seizoen van net niet. We hebben verschillende wedstrijden verloren die niet hadden gehoeven."

Geen nieuwe Houdini-act voor Eupen

"Zo kwamen we in Gent op voorsprong met een man meer, maar verloren we uiteindelijk nog ondanks een heel goede wedstrijd. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden", is de vleugelverdediger duidelijk en ootmoedig.

Van Genechten speelde bij de jeugd van KV Mechelen en Westerlo, maar kwam uiteindelijk via Thes Sport en Lierse bij Jong Genk terecht. In 2022 trok hij vervolgens naar KAS Eupen en kreeg hij zijn eerste échte kansen.

© photonews

"Ik ben Eupen zeer dankbaar om mij de kans te geven op het hoogste niveau. Dat hebben ze me twee jaar geleden gegeven en ik ben hen zeer erkentelijk. Of ik in de Challenger Pro League bij Eupen blijf? Dat is iets voor de komende weken."

Wat met de toekomst van Yentl Van Genechten zelf?

"Eerst wil ik met Eupen nog winnen van RWDM. We hebben dit seizoen veel te weinig gewonnen en willen met een enigszins positief gevoel afsluiten. Dit is een enorme dreun." Van Genechten heeft nog een contract bij de Panda's tot juni 2025.

Dit seizoen begon hij als linkervleugelverdediger en speelde hij zich uiteindelijk ook op rechtsmidden en als rechtsachter in de ploeg. In totaal kwam hij 28 keer in actie en verzamelde 1786 speelminuten. Vorig seizoen kwam hij zelfs aan 34 matchen en 2441 wedstrijden.