Analist geeft Mark van Bommel en Royal Antwerp FC stevige veeg uit de pan

Royal Antwerp FC blijft aanmodderen in de Champions' Play-offs. Het verloor deze week met duidelijke cijfers van Union SG.

Royal Antwerp FC zit niet in kampioenenmodus en dat is dit seizoen eigenlijk haast zo goed als niet gelukt. “Wat Antwerp brengt dit seizoen en zeker de laatste maanden, is gewoon niet goed genoeg”, is Tom Boudeweel heel erg duidelijk bij Sporza.

De analist heeft trainer Mark van Bommel en zijn ploeg een stevige veeg uit de pan. “Ik mis een beetje een plan of een plan B. Antwerp brengt altijd wat ze al bijna 2 seizoenen brengen. Ze lijken bovendien niet fris te zitten. En waar ze vorig seizoen de power hadden om een negatieve situatie nog om te draaien, die power en grinta hebben ze nu niet.”

De cijfers liegen er niet om. Vincent Janssen zit aan 1 doelpunt in 16 wedstrijden, zo telde Boudeweel. Doordat hij te vaak op het middenveld komt is hij fysiek al helemaal op. Maar ook in de andere linies loopt het fout voor The Great Old.

Geen hoop voor de bekerfinale

“Vorig seizoen teerde Antwerp op zijn ijzersterke defensie, doelman inclusief. En was 1 doelpunt per wedstrijd soms genoeg om te winnen. Nu moet Alderweireld 20 minuten voor tijd al in de loopgraven gaan vechten voorin.”

Dromen dat alles in de bekerfinale zal keren mogen de fans volgens Boudeweel niet doen. “Het lijkt me ook moeilijk om dat richting de bekerfinale allemaal om te keren voor die ene wedstrijd. Je moet in de aanloop naar de bekerfinale toch wat vertrouwen opdoen. In je team, in je manier van spelen. En dat is nu bij Antwerp niet het geval.”